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Физическая активность на треть снижает риск смерти от COVID-19

22.04.2021 / 16:50
Риск смерти от коронавирусной болезни COVID-19 снижается более чем на треть при регулярной физической активности.

К такому выводу пришли ученые из Каледонского университета в Глазго (Шотландия), передает Sky News.

По данным ученых, физическая активность "укрепляет первую линию защиты иммунной системы человека и увеличивает концентрацию иммунных клеток».

По мнению ученых, рекомендуемое количество физических упражнений может привести к снижению на 31% риска инфекционных заболеваний, таких как COVID-19, и снижению риска смерти на 37% от них, а также повышает эффективность вакцинации.

«Мы рекомендуем 12-недельную программу физической активности перед вакцинацией, что может привести к более эффективной иммунизации на 20-40%», - заявил профессор Себастьен Частин.

К рекомендуемым физическим упражнениям относятся ходьба, бег, езда на велосипеде и укрепляющие упражнения. Им необходимо отводить по 30 минут пять дней в неделю, то есть 150 минут в неделю.

Напомним, в мире зафиксировали 143 564 910 случаев COVID-19, в частности 3 057 788 летальных, выздоровели 121 938 394 человека.

Источник

COVID-19, Физическая активность
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