Войти | Зарегистрироваться
15:44

четверг,
08 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Жизнь Здоровье

Неврологические или психические расстройства есть у трети людей, переболевших COVID-19

08.04.2021 / 14:43
У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, в течение следующего полугода обнаруживают психические расстройства или нарушения в работе мозга.

Соответствующее исследование опубликовали в медицинском журнале The Lancet.

Отмечается, что в исследовании участвовали 236379 пациентов, преимущественно жителей США, и оказалось, что у 34% из них после выздоровления от коронавирусной болезни в течение следующих шести месяцев диагностировали неврологические или психические расстройства.

«Наше исследование предоставляет доказательства значительной неврологической и психической заболеваемости в течение 6 месяцев после заражения COVID-19. Риски были самыми большими у пациентов, у которых было тяжелое течение COVID-19, но не ограничивались ими», - говорится в исследовании.

Ученые сообщили, что среди четырнадцати психических расстройств, которые они наблюдали у постковидных пациентов, наиболее распространенными были тревога и депрессия. Реже, но в целом часто, особенно у пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни, наблюдались инсульты, деменция и другие неврологические расстройства.

Также в исследовании доказали, что вышеупомянутые болезни мозга или психиатрические расстройства выявлялись чаще после перенесенного COVID-19, чем после гриппа или других респираторных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Великобритании почти треть пациентов, болевших COVID-19 вернулись к стационарному лечению в течение четырех месяцев после выписки, а каждый восьмой пациент умер.

Как отмечается, британские исследователи сравнили медицинские записи около 48 тысяч человек, лечившихся от коронавируса в специализированных больницах, и выписанных до 31 августа 2020 года, и контрольной группой пациентов из «обычных» госпиталей.

Источник

коронавирус, неврологические проблемы
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.