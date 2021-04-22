Войти | Зарегистрироваться
19:23

четверг,
22 апреля
Онлайн
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Жизнь Здоровье

Вероятность заболеть COVID есть даже при высоком уровне антител - инфекционист

22.04.2021 / 17:52
Вероятность заболеть COVID-19 сохраняется даже в случае высокого уровня антител к коронавирусной инфекции. Однако в таком случае вероятность тяжелого течения болезни низкая.

Такое мнение выразила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская, передает Telegram-канал "Коронавирус_Инфо".

Инфекционист отметила, что явное клиническое заболевание COVID-19 возникает не у всех. Некоторые ощущают лишь легкое ухудшение здоровья, например, насморк.

"Однако в дальнейшем оказывается, что у них уровень антител к COVID-19 достаточно высокий. Если человек иммунный, то вероятность заболеть все равно остается, но тяжелое течение развиться не должно. Впрочем, будущей осенью ситуация может существенно измениться", - сказала Голубовская.

Она также отметила, что раньше медицинское сообщество оценивало третью волну COVID-19 по аналогии с эпидемией "испанки", а потому прогнозировала легкий ход, чем в две предыдущие волны.

"Но вирус получил клинически значимые мутации, поэтому прогнозировать дальнейший ход пандемии COVID-19 крайне трудно", - подчеркнула медик.

Напомним, ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что пандемия коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19, в Украине может закончиться в течение трех недель. Это, по его словам, случится, если все будут носить защитные маски.

Источник

коронавирус, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.