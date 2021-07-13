Как пережить экстремальную жару – советы на все случаи

Не забывайте поддерживать водный баланс и не ждите чувства жажды – пить нужно постоянно и маленькими порциями. Но не стоит пить жидкости, содержащие кофеин, алкоголь или большое количество сахара, поскольку это приводит к потере еще большего количества жидкости. Избегайте горячей и жирной пищи: она создает дополнительную тепловую нагрузку для тела.

Как можно меньше пользуйтесь кухонной плитой и духовкой, чтобы поддерживать более прохладную температуру в доме. Также уменьшите объем физических нагрузок.

Электрические вентиляторы могут обеспечить комфорт, но когда температура воздуха достигает критической отметки, они становятся неэффективными. Лучшим способом остыть может стать душ.

По возможности оставайтесь в помещении, желательно с кондиционером. Необходимо как можно меньше находиться на улице, особенно в период с 11 до 16 часов. Если все же есть потребность выйти из дома, то ищите прохладу и тень.

Когда оставляете авто, убедитесь, что все вышли: никогда не оставляйте в жару детей или домашних животных, даже с открытыми окнами.

Будьте осторожны с загаром, он является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения, поэтому стоит наносить кремы с SPF не менее 30 за 30 минут до выхода на улицу.



Кроме того, помещение можно охладить даже без использования кондиционера.

Еще в самом начале необходима изоляция помещения – закройте все окна и двери. Проветривать помещение нужно рано утром или поздно вечером или ночью.

Помещение не должно поглощать солнечные лучи, поэтому на окна необходимо повесить шторы или жалюзи. Они неплохо защитят помещение от прямых солнечных лучей, а также впишутся в любой интерьер. Еще одна опция - алюминиевая пленка. Она хоть и не так эстетична, но более эффективна против прямых солнечных лучей.

Снять все ковры. Они не только служат источниками пыли, но и аккумулируют и задерживают тепло в помещении. Также без них можно насладиться приятной прохладой потолка.

Помещение должно быть увлажнено. Живительная влага снизит температуру на 2-3 градуса, а по ощущениям и на все 4-5. Конечно, не стоит злоупотреблять, ведь в "тропическом" помещении за лето непременно появится грибок. Главное - знать меру.

Радикальный подход включает развешивание в помещении мокрых полотенец или простыней. Процедуру нужно повторять каждые полчаса. Также можно раз в полчаса полоскать шторы. Это нелегко, но желаемая прохлада компенсирует ваши усилия.

Горячий воздух поднимается наверх, поэтому если вы решите полежать на полу - «выиграете» еще несколько градусов. Более того, можно даже спать на полу - просто положите матрас и наслаждайтесь прохладой. Конечно, придется немного пожертвовать комфортом, но разве можно выспаться в жару?

Наполните ванну холодной водой и откройте дверь в квартиру. Рядом с помещением температура опустится еще на 2-3 градуса.

Заморозьте бутылки с водой и выставьте в помещении. Таким образом в комнате снизится температура на все те же 2-3 градуса. Важно, что холодильник при охлаждении воды потратит больше энергии, чем потом "заберет" бутылка. Таким образом, нагреется место, где он стоит. Чтобы тепло не расходилось по всей квартире, его необходимо изолировать. Таким образом, можно представить, что место обитания холодильника - тропики, зато комнаты с бутылками - полюса, а обитатели жилья - полярники. Детям такая концепция очень понравится.

Если у вас общее отопление, имеет смысл обмотать фольгой батареи, чтобы они не передавали драгоценный холод вверх и вниз по стояку. Конечно, если у ваших соседей не работают кондиционеры - тогда будем использовать батареи еще одним источником прохлады.

На форумах многие советуют перед тем, как идти спать, положить в постель ледяные бутылки, а потом их убрать. Ложиться в приятную прохладную постель станет настоящим праздником после жаркого летнего дня.

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