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Украина вышла на пик третьей волны эпидемии, ситуация стабилизируется – Степанов

14.04.2021 / 09:01
Украина вышла на пик третьей волны эпидемии, ситуация стабилизируется – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина достигла пика третьей волны эпидемии COVID-19, потому что ситуация начала стабилизироваться. количество госпитализаций падает.

Об этом заявил глава Минздрава на брифинге 13 апреля.

Прямая речь: "Что касается эпидемии: как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости, на пик третьей волны. Сейчас постепенно ситуация начала стабилизироваться. Мы уже это видим по всем регионам.

Мы видим отрицательное значение сравнения госпитализаций. Например, количество госпитализированных от недели к неделе. На прошлой неделе на 2 тысячи меньше человек были госпитализированы, чем на позапрошлой неделе.

Также мы это видим по количеству вызовов нашей скорой. Это количество тоже стабилизировалась – более того, пошло вниз. То есть меньшее количество вызовов "скорой помощи".

Степанов отметил, что в западных регионах ситуация улучшилась благодаря усиленным ограничением, что доказывает, что адаптивный карантин работает.

Глава МОЗ призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры, а правоохранителей – следить за соблюдением карантина: чтобы не работали подпольно рестораны, чтобы бизнес работал в равных условиях.

Источник

коронавирус, Степанов
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