Украина вышла на пик третьей волны эпидемии, ситуация стабилизируется – Степанов

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10:47
Блинкен заявил, что COVID-19 вышел из-под контроля быстрее из-за действий Китая
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13:51
Немецкие политики обвинили Россию в целенаправленных пытках Навального
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11:47
Южноафриканская мутация Covid может "обходить" прививки Pfizer – исследователи
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17:53
ВОЗ не поддерживает введение паспортов вакцинации
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14:43
В ЕМА заявили о связи между вакциной AstraZeneca и образованием тромбов - AFP
- 10:47
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15:17
Реструктуризация валютных ипотечных кредитов: комитет Рады поддержал закон
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11:19
Страны Балтии впервые полностью отказались от электроэнергии из России
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11:47
У Витренко отреагировали на слухи о заявлении на увольнение
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12:49
Нацбанк Украины готовит несколько сценариев влияния "карантина красных зон" для макропрогноза
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11:47
Украина может дополнительно получить от МВФ почти 3 миллиарда долларов
- 15:17
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10:24
В Турции во время раскопок во дворце Топкапы нашли галерею римского периода
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11:25
На Закарпатье снег засыпал дерева, котоые успели зацвести
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11:32
В Китае создали робота, который заваривает кофе без вмешательства человека
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13:10
Столичная полиция за сутки обнаружила 173 "карантинных" нарушения
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11:08
Дело 15 участников стрельбы в Броварах передали в суд
- 10:24
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