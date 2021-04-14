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Зеленский: эскалацией на Востоке Россия тестирует Запад

14.04.2021 / 09:42
Президент Владимир Зеленский считает, что обострением напряженности на востоке Украины Россия проводит тест для Запада и пытается его запугать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом президент Украины сказал в комментарии журналу Time во время последнего визита на Донбасс.

"Что они хотят сделать, так это поднять температуру ровно настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в своей поддержке Украины, что они действительно не видят в нас партнера. Это своего рода тест", - сказал Зеленский.

"Они хотят, чтобы Запад боялся силы России, ее могущества... В этом нет большого секрета", - отметил президент Украины.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивания сил России на границе. Оно состоится 13 апреля в Брюсселе с участием главы МИД Дмитрия Кулебы.

Кулеба планирует договориться с партнерами по НАТО о возможной практической поддержке Украины в случае обострения российской агрессии.

Евросоюз и G7 в понедельник выступили с требованием к России прекратить провокации у границ Украины.

Источник

РФ, эскалация, Зеленский
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