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Епископ УПЦ рассказал, почему святителя Луку Крымского почитают во всем мире

13.04.2021 / 19:40
Епископ УПЦ рассказал, почему святителя Луку Крымского почитают во всем мире
Источник: patriarchia.ru
Главным феноменом роста известности и молитвенного почитания святителя Луки у православных «является гармоничное сочетание в святителе нескольких граней его самобытной натуры»

Святитель Лука всегда шел навстречу своим страхам, не поворачивался к ним спиной, и всегда находил верное направление движения.

Как сообщает patriarchia.ru., об этом рассказал церковный историк, викарий Симферопольской епархии, епископ Ялтинский Нестор в «Журнале Московской Патриархии».

«Это очень мощная фигура в новейшей истории Церкви - яркая, выразительная. Многие исповедники веры, увы, не пережили гонений, широкой известности в народе не снискали. Святителю же Луке Господь даровал длительное епископское послушание в относительно спокойные послевоенные десятилетия», - сказал епископ Нестор.

По его словам, главным феноменом роста известности и молитвенного почитания святителя Луки у православных «является гармоничное сочетание в святителе нескольких граней его самобытной натуры».

«Во-первых, это ученый - представитель научного мировоззрения в классическом его виде, заслуживший признание в медицинской науке. В то же время у него присутствует вполне целостное церковное мировоззрение, вытекающее из евангельской правды и святоотеческого учения. И вот это редкое соединение, конечно, побуждает разобраться: как это советский доктор может носить панагию, а православный епископ — врачевать в государстве рабочих и крестьян?!

Второй притягательный момент - драматургия личной жизни. Жена-красавица, нарушившая ради брака с ним собственный обет безбрачия и рано ушедшая из жизни. Маленькие дети, крест воспитания которых отец-одиночка возложил на себя смиренно и безропотно. Другие жизненные удары, породившие в нем невероятную внутреннюю энергию. Наконец, Лука (Войно-Ясенецкий) никогда не был диссидентом, внутренне он всегда осознавал себя советским человеком. И если он критикует советский строй - только потому, что считает себя полноправным гражданином своей страны и полагает, что вопросы ее внутреннего устроения касаются и его тоже. Здесь, думаю, кроются истоки его громадной смелости, граничившей в некоторые моменты даже с пафосом. В эпоху, когда многие епископы были сломлены и являли в той или иной степени формы сервилизма, святитель Лука сопротивляется гнету в отношении Церкви как гражданин - лауреат Сталинской премии, подпитывающий своим нонконформизмом собственные силу и правоту. И это, конечно, не может не привлекать», - объяснил владыка.

Владыка рассказал, что в биографии святителя его поразило больше всего.

«Я видел его первое уголовное дело - среднеазиатское. Там очень много...человеческого! Например, в череде допросов присутствует момент, когда после колоссального давления на подследственного и, видимо, после избиений он отвечает: «Да, хорошо, завтра я дам показания о своей контрреволюционной деятельности». Допрос на этом завершается, заключенного возвращают в камеру. Далее происходит непонятное: ровно двадцать дней ни одного допроса, через три недели дело передают другому следователю - и святитель твердо заявляет ему: никаких показаний, от своих прежних слов отказываюсь, потому что они были произнесены под давлением. Тут рождается святитель Лука, которого мы знаем: четкий, ясный, точно знающий собственные права и готовый сражаться за свое исповедание и за каждый сантиметр своего внутреннего пространства», - обратил внимание архиерей.

Епископ УПЦ также отметил, что «способность святетелем сказать «нет» становится принципиальной чертой его собственной свободы».

«При погружении в его биографию мы понимаем, что она основывалась на твердом фундаменте характера и личных убеждений. Ведь он мог бы стать хорошим художником - но решает, что доверяться этому душевному влечению неправильно, а гораздо больше пользы он принесет в медицине. После университета ему предлагали заниматься наукой на кафедре - но он с головой окунается в ремесло земского врача. Состоявшись как врачеватель, кажется, выходит на стабильную, прямую жизненную траекторию - но не боится ее поломать, принимая после революции священный сан, а по смерти жены и хиротонию во епископы, не обещавшую в большевистском государстве, как он, конечно, прекрасно уже тогда понимал, ничего, кроме лишений и страданий», - отметил викарий Симферопольской епархии.

«Святитель Лука всегда шел навстречу своим страхам, не поворачивался к ним спиной, и всегда находил верное направление движения. Это его восхождение было подобно подъему по лестнице Иакова, каждый шаг по которой, как известно, дается с трудом, но делает тебя все выше», - подытожил епископ Нестор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, святитель Лука Крымский
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