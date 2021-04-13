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Зеленский: Украина готова к российскому вторжению

13.04.2021 / 17:53
Президент Владимир Зеленский заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная и государство к этому готово.

Об этом заявил Зеленский во время поездки на Донбасс в общении с журналистом CNN

Прямая речь: "Конечно (возможность вторжения РФ является реальной – ред.). Мы знаем это: с 2014 это может быть каждый день.

Они (Россия – ред.) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория".

С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Напомним: 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

8 апреля Зеленский посетил украинские позиции на линии разграничения.

Источник

РФ, Зеленский
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