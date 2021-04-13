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Объединение инвалидов просит помочь купить подарки для подопечных к Пасхе

13.04.2021 / 17:51
Объединение инвалидов просит помочь купить подарки для подопечных к Пасхе
Источник: Центр информации УПЦ
Объединение инвалидов примет любую помощь: сладости, памперсы, средства, моющие и гигиенические средства, постельное белье, салфетки, продукты и тому подобное

Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачовка на Киевщине, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Пасхе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, объединение инвалидов с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей готовят индивидуальные подарки, чтобы поддержать и порадовать детей и взрослых, которым нужна постоянная помощь и внимание.

«Ещё с февраля мы начали активную подготовку благотворительной акции к Великой Пасхе, для людей с инвалидностью. Под опекой благотворительной организации 1558 людей с инвалидностью, 116 детей инвалидов-детства и 42 ребёнка, у которых родители-инвалиды. Им всегда нужны особое внимание и забота. Очень просим, по возможности, проявить свою христианскую любовь и милосердие к нашим подопечным, и принять посильное участие в акции. Пусть трудами людей исполнится воля Бога», - отметила руководитель объединения Наталья Хоменко.

Объединение инвалидов примет любую помощь: сладости, памперсы, средства, моющие и гигиенические средства, постельное белье, салфетки, продукты и тому подобное.

Адрес организации: село Горбачовка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16 Згуровского района Киевской области, почтовый индекс: 07652. Руководитель - Наталья Хоменко.

Реквизиты для помощи: карта ПриватБанка 5168 7574 2455 8262, МоноБанк 4441 1144 1075 4806
Хоменко Наталия Георгиевна. Телефон 099 233 11 22.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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