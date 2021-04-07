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Генсек НАТО выразил обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее

07.04.2021 / 11:47
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил серьезную обеспокоенность по поводу военной деятельности РФ в Украине и вокруг нее, а также продолжающихся нарушений режима прекращения огня.

"Я позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы выразить серьезную обеспокоенность по поводу военной деятельности России в Украине и вокруг нее и продолжающихся нарушений режима прекращения огня", - написал Столтенберг в Twitter 6 апреля.

Он подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы по-прежнему привержены нашему тесному сотрудничеству", - указал генсек.

Источник

НАТО, Столтенберг
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