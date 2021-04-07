Новые обыски в ОАСК – попытка НАБУ надавить на судью Вовка, - эксперт

Об этом заявил политический консультант, директор Украинского института политики Руслан Бортник.

«Война между ОАСК и НАБУ продолжается. Мы понимаем, что за НАБУ стоят западные партнеры и что ОАСК на сегодня является преградой для установления контроля над украинской судебной системой. ОАСК превратился в точку пересечения многих ключевых интересов, просто в силу статуса этого суда… А поскольку дела непосредственно по Вовку зависли, они рассыпаются, то цель этих новых обысков - нанести удар по окружению самого Вовка, включая его родного брата. Вот таким вот образом, возможно, оказать давление на него», - полагает эксперт.

При этом он считает, что НАБУ давно уже не справляется со своей главной функцией – борьбой с коррупцией. И виновата в этом вовсе не судебная система.

«Коррупция — это очень плохо. И если есть факты доказанной коррупции, то люди за это должны понести наказание. Но дело в том, что НАБУ сегодня мало что может предъявить обществу. Более того, сейчас дела НАБУ рассматривает ВАКС, который регулярно отбрасывает материалы, дела и обвинительные акты, которые НАБУ передает в этот суд. А это говорит не о проблеме в судах, а о проблеме, прежде всего, в самом НАБУ», - отмечает он.

При этом эксперт не исключает, что в «деле ОАСК» у Артема Сытника и НАБУ уже может быть уже и личный интерес – желание «отомстить» за неудачи с предыдущими делами.

«Может быть, хотя утверждать это сложно в силу отсутствия доказательств. Но очевидно, что за происходящим мы видим широкое политическое противостояние вокруг будущего украинской судебной системы. И это противостояние между НАБУ, антикоррупционными структурами, стоящими за ними западными партнерами с одной стороны, и украинским судейским корпусом с другой… В ОАСК рассматриваются многие ключевые вопросы. Фактически этот суд выполняет функции политического арбитража сегодня в Украине, и именно эта функция вызывает такой живой интерес у «антикоррупционных» структур», - полагает эксперт.

Поэтому Бортник не исключает, что после нынешнего, уже третьего по счету дела, могут появится и другие.

«Если стороны не договорятся, то будет не только четвертое, но и пятое и шестое. Дела будут безусловно множиться, давление будет усиливаться. И, мне кажется, в эту ситуацию уже должна вмешается Генеральный прокурор через САП, выполняющую функцию надзора над следствием НАБУ. Или в эту ситуацию каким-то образом должен вмешаться президент. Потому что то, что сегодня происходит вокруг ОАСК, давно вышло за рамки просто права», - убежден он.

Напомним, антикоррупционные органы вчера сообщили, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специальной антикоррупционной прокуратуры разоблачили двух адвокатов на просьбе предоставить и получении $100 тыс. неправомерной выгоды. При этом один из адвокатов якобы является близким родственником главы ОАСК.

В НАБУ и САП также сообщили об обысках в помещении ОАСК и по месту жительства адвокатов, а также «в других помещениях, которыми пользуются указанные лица».

Официальных обвинений пока никому выдвинуто не было.

Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что «как и во всех предыдущих «громких» делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы», назвав НАБУ «цирковым правонарушающим органом».