Марченко заявил, что Украине "уже некомфортно" без денег МВФ

Об этом он сказал в интервью liga.net.

В частности, на вопрос, что нужно сделать Украине, чтобы достичь прогресса с МВФ, министр ответил:

"На повестке дня энергетические вопросы: рынки газа и электричества, далее - антикоррупционная политика, судебная реформа.

В части компетенции Минфина есть дискуссии относительно бюджетного баланса на 2022-23 годы: МВФ видит необходимость снижения дефицита до 3,5% ВВП, мы хотели бы смягчить это движение, ведь каждый год сокращать дефицит бюджета на 2% - это политически сложная задача для любого министра финансов".

"Эта история не о "договорились или нет", а об ответственности и способности выполнять взятые на себя обязательства. Украина подписывает программу по определенным позициям. После этого не может стоять вопрос, чтобы какую-то из них снять или не выполнить - это наши обязательства.

Мы смогли договориться, что после изменения программы в прошлом году, которую предложил сам Фонд учитывая коронакризис, с повестки дня ушло около шести позиций, то есть мы уменьшили количество структурных маяков. Но такое бывает крайне редко. Более того, у нас возникает откат с обязательствами, выполненными в рамках предыдущих программ и в МВФ резонно поставили вопрос об этом", - добавил Марченко.

По его словам, шансов достичь конструктива было бы больше, если бы миссия МВФ происходила офлайн, а не онлайн.

"Когда мы сидим за столом, донести позицию легче и быстрее, чем через видеосвязь. Во время последней миссии мы несколько дней обменивались определенной статистической информацией, в частности, относительно фискальной части. Но это - нюансы.

МВФ надо понимать, что мы движемся достаточными темпами к выполнению взятых обязательств. В условиях офлайн-миссии нам было бы проще показать прогресс и готовность выполнять обязательства", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, до каких пор Украина будет более-менее комфортно чувствовать себя без денег МВФ, Марченко признал:

"Нам уже некомфортно. Так было еще в прошлом году. Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами.

Они (средства от МВФ - ред.) предусмотрены бюджетом, у нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ - наш базовый сценарий".

По его словам, текущая программа Stand-by может быть продлена как минимум на полгода.

Напомним: министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

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