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С 1 апреля повысился пенсионный возраст для женщин

02.04.2021 / 09:04
С 1 апреля повысился пенсионный возраст для женщин
С 1 апреля 2021 года минимальный пенсионный возраст для женщин увеличивается до 60 лет - это последнее повышение возраста в рамках изменений, принятых в 2011 году.

В соответствии со ст. 26 закона об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, 1 апреля состоится последний этап пересмотра правил выхода на пенсию по возрасту при наличии соответствующего стажа.

"Женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году", - говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин, таким образом, сравнялся и составляет 60 лет.

Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет.

Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).

При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.

В 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 29 лет стажа, в 63 года - от 19 до 29 лет, в 65 лет - минимум 19 лет стажа.

Таким образом, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.

У кого столько стажа не начисляется, смогут уйти на заслуженный отдых только в 63 года.

А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать - вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

Напомним: глава Минсоцполитики Марина Лазебная надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3500 гривен.

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пенсия, пенсионный возраст, женщині
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