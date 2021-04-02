Завершился срок действия постановления Кабмина об ограничении цены на газ

С 1 апреля цена для бытовых потребителей должна вернуться к рыночному уровню.

Газоснабжающие компании начали публиковать свои тарифы на апрель - однако многие компании оставили цену на том же уровне. В то же время, 5 компаний обнародовали цены выше мартовский тариф.

В частности, самые низкие цены в апреле будут в "Нафтогазе" - 6,86 грн/кубометр, столько же просить компания "Галнафтогаз". Два поставщика установили тариф на уровне 6,75 грн/кубометр, одна - 6,88 грн/кубометр.

Немало поставщиков, в частности региональные газсбыты, озвучили цену в 6,99 грн за кубометр.

Самые высокие цены установили "Маргаз" - 8,25 грн и "Азовгаз" - 8,85 грн за кубометр.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" в апреле сохранит цену газа для населения на текущем уровне 6,86 грн/кубометр, цена газа в рамках поставщика "последней надежды" на апрель также сохранится на мартовском уровне 6,99 грн/кубометр.

Напомним: возвращение к контролю над ценами на газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но и приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности, заявили в МВФ.

Сообщалось, что Минэнерго не планирует продлевать действие ограничения цены на рынке газа в 6,99 гривень за кубометр, которое установил Кабмин на февраль-март для бытовых и ряда других потребителей.

Нацкомиссия по тарифам (НКРЭКУ) одобрила постановление, которым предлагается ввести годовой тариф для поставщиков с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года.

Годовая цена на газ для населения может начать действовать с 1 мая текущего года и будет действовать по 30 апреля следующего года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уже во втором квартале этого года поставщики должны представить годовые продукты.

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