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Шмыгаль увидел улучшение потребительских настроений украинцев

05.04.2021 / 14:23
Положительная динамика по уровню зарплат и в розничной торговле в Украине в феврале показывает, что потребительские настроения населения улучшаются.

Об этом в Фейсбуке написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средняя зарплата в феврале составила 12,5 тысячи гривень. С учетом инфляции заработная плата увеличилась на 7,6% по сравнению с февралем 2020 года. Кроме того, розничная торговля в феврале выросла на 5,6% (в январе был рост на 3,5%). Такая положительная динамика демонстрирует, что потребительские настроения населения улучшаются", - написал глава правительства.

Он выразил убеждение, что дополнительные выплаты бизнесу, а также индексация пенсий только будут содействовать этому процессу.

Напомним, согласно данным Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата в феврале составила 12 549 грн, что в 2,1 раза выше уровня минимальной заработной платы (6 000 грн).

Реальная заработная плата по сравнению с январем 2021 года увеличилась на 0,7%, а относительно февраля 2020 года - на 7,6%.

Самую высокую зарплату в феврале получали в информационной сфере (23 001 грн), самую низкую - работники, задействованные в организации питания и временного размещения (7 892 грн).

Источник

потребительские настроения, Шмыгаль
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