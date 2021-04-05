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Шмыгаль рассказал, как вырос украинский экспорт по сравнению с периодом до коронакризиса

05.04.2021 / 15:47
Благодаря поддержке экспортеров и бизнеса, в первом квартале 2021 года наблюдается рост товарооборота и экспорта товаров, даже по сравнению с докризисным первым кварталом прошлого года.

Об этом в Фейсбуке написал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украинский экспорт за первый квартал увеличился на 12% по сравнению с первым кварталом прошлого года, когда коронакризиса еще не было. Значительный рост экспорта наших товаров продолжает наблюдаться в Китай (+55%), в Великобританию (+38%) и в Европейский союза (+17%)", - отметил он.

По словам главы правительства, это происходит благодаря поддержке экспортеров и бизнеса.

Он добавил, что в ближайшие годы правительство планирует договориться о подписании еще 5 соглашений о ЗСТ с разными странами, что должно значительно увеличить географию нашего экспорта.

Еще одним инструментом поддержки украинского бизнеса, который продает товары за границу, станет Экспортно-кредитное агентство.

"Это учреждение, помогает нашим экспортерам и страхует их риски. Правительство на этой неделе докапитализировало ЭКА на 1,8 млрд грн. По данным Министерства развития экономики, такое решение позволит увеличить объем общего экспорта Украины на 2-3%", - отметил Шмыгаль.

Он также напомнил о Государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

"С момента старта Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали почти 13 тысяч кредитов, а общая сумма составила фактически 30 млрд грн. Программа продолжает набирать обороты - за последнюю неделю была выдана рекордная сумма доступных кредитов (1,9 млрд грн)", - отметил Премьер.

Напомним, в январе-феврале 2021 года товарооборот составил $17,6 млрд, что почти на $750 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-феврале 2020 года - $16,8 млрд).

В частности, в Украине импортировали товаров на $9,1 млрд (по сравнению с аналогичным периодом 2020 года импорт вырос на $387 млн ​​или на 4%).

Экспортировали из Украины товаров на $8,5 млрд (увеличение экспорта по сравнению с аналогичным периодом составило $361 млн или 4,4%).

Источник

экспорт, Шмыгаль
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