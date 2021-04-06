Марченко рассказал о прогрессе в переговорах с МВФ

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эфире Интера 4 апреля.

По его словам, прошлогодние решения Конституционного суда отбросили Украину к обязательствами по предварительным программам:

"То есть основные ключевые препятствия в сотрудничестве это не про новые обязательства - это о предыдущих обязательствах предыдущих периодов, которые мы должны восстановить".

Министр заявил, что смотрит оптимистично на переговоры с МВФ, ведь правительство приближается к пониманию с Фондом:

"То есть мы видим определенный прогресс, в последнее время он довольно успешный. И последний звонок, который был у премьер-министра, он свидетельствует о том, что мы сейчас приближаемся к пониманию по некоторым вопросам, которые были еще буквально месяц-два назад сложно реализовать ", - пояснил Марченко.

Он подчеркнул, что сценарий сотрудничества с МВФ для Минфина является основным. "Мы можем рассматривать другие сценарии, но они являются нежелательными, ведь имеют соответствующие последствия".

Напоминаем: министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

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