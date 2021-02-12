Минфин Украины не рассматривает вариантов без поддержки МВФ в 2021 году

"В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика", - сказал он в интервью изданию "Корреспондент".

Как подчеркнул глава Минфина, позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от таких международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.

"Важно, чтобы мы оставались в программе. Если новые транши придут с задержкой в месяц, это не является проблемой", - добавил он.

Помимо антикоррупционной инфраструктуры, проведения судебной реформы и урегулирования тарифных вопросов на рынке газа, среди "домашних заданий" Украины, которые обсуждаются в переговорах с Фондом, Марченко также назвал консолидацию бюджета на 2022 год.

"Особых споров с командой Фонда нет. Есть вопрос формулировок обязательств, которые мы берем на себя. Здесь больше вопрос технический - сформулировать обязательства. Да и какие могут быть споры? Например, вокруг рынка природного газа. Есть вопрос, как сделать так, чтобы ситуация с созданием регуляции на этом рынке была минимизирована", - отметил Марченко.

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