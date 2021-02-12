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Минфин Украины не рассматривает вариантов без поддержки МВФ в 2021 году

12.02.2021 / 13:19
Министерство финансов не рассматривает вариантов, при которых Украина оказалась бы без поддержки Международного валютного фонда (МВФ), сообщил министр финансов Сергей Марченко.

"В этом году планов без МВФ мы не рассматриваем. Потому что цена вопроса достаточно велика", - сказал он в интервью изданию "Корреспондент".

Как подчеркнул глава Минфина, позиция МВФ важна на рынках капитала для внешних заимствований, для получения финансирования от таких международных партнеров, как Всемирный банк и Еврокомиссия.

"Важно, чтобы мы оставались в программе. Если новые транши придут с задержкой в месяц, это не является проблемой", - добавил он.

Помимо антикоррупционной инфраструктуры, проведения судебной реформы и урегулирования тарифных вопросов на рынке газа, среди "домашних заданий" Украины, которые обсуждаются в переговорах с Фондом, Марченко также назвал консолидацию бюджета на 2022 год.

"Особых споров с командой Фонда нет. Есть вопрос формулировок обязательств, которые мы берем на себя. Здесь больше вопрос технический - сформулировать обязательства. Да и какие могут быть споры? Например, вокруг рынка природного газа. Есть вопрос, как сделать так, чтобы ситуация с созданием регуляции на этом рынке была минимизирована", - отметил Марченко.

Источник

МВФ, Минфин, Марченко
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