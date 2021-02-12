Минфин ожидает получить все 700 миллионов от Всемирного банка после принятия "аграрных" законов

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью УНИАН, сообщает пресс-служба ведомства.

Кредит, о котором идет речь, предоставлен в рамках займа на политику развития для экономического восстановления (Economic Recovery DPL). Всемирный банк принял решение о первом транше на сумму 350 млн долларов для Украины в июне прошлого года.

Глава ведомства рассказал об условиях получения остальных кредита ВБ:

"На днях разговаривал с руководителем Всемирного банка в Украине. Обсуждали условия предоставления средств. По первому траншу - это staff-level agreement с МВФ. А для второго транша - принятие пакета аграрных законов, что, в принципе, реально".

Вероятно, речь идет о двух законопроектах, №2194 и №2195, что дерегулируют земельные отношения и внедряют электронные аукционы продажи земли - пока что они ожидают второго чтения в Раде.

Марченко добавил, что Верховная Рада будет заседать через неделю, а потому "есть шансы рассмотреть эти законопроекты и получить 700 млн долларов - два транша Всемирного банка".

Он отметил, что сотрудничество с МВФ определяет получения дальнейшей кредитной помощи со стороны Всемирного банка, Еврокомиссии, а также влияет на более лояльное отношение к Украине. "Это позволит заимствовать под более низкую доходность, повысит стоимость наших ценных бумаг и, соответственно, - снизит долговые риски страны".

Относительно ожидаемого транша от МВФ Марченко отметил, что программа "Stand-by" подходит к концу в декабре этого года. Соответственно, в правительстве планируют получить средства от Фонда до конца 2021 года. Также глава ведомства добавил, что "подвязку к продолжению сотрудничества с МВФ имеют средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС (600 млн евро)".

Напомним: в июне 2020 году мировой банк принял решение предоставить Украине 350 млн долларов кредита в рамках первого займа на развитие в сфере экономического восстановления в поддержку реформ и смягчения последствий пандемии COVID-19.

Чтобы завершить обзор и приблизиться к решению о продолжении финансирования по текущей программе stand-by, миссия МВФ должна определить политику экономического развития в Украине и проведения реформ.

Украина в 2021 году ожидает получить три транша от Международного валютного фонда на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

В Евросоюзе работают над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша на сумму 600 млн евро.

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