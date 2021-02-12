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Глава Минфина о курсе гривни: Есть все основания, чтобы он был стабильным

12.02.2021 / 15:23
Министр финансов Сергей Марченко рекомендовал не обращать внимание на незначительные колебания курса гривни, по его словам, есть все основания, чтобы он был стабильным.

Об этом он сказал в интервью "УНИАН", передает пресс-служба министерства.

"Это типичное сезонное укрепление гривни. У нас перед посевной кампанией обычно обменивают валюту для закупки топлива, удобрений, семян. Вспомните, еще две недели назад был другой тренд.

Рекомендую не обращать внимание на незначительные колебания курса. Есть все основания, чтобы он был стабильным", - сказал министр.

"Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис. Наблюдалась спекулятивная атака в марте, перед введением карантина, но это было временное явление. Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу", - добавил он.

Напомним: Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,77 гривни.

В ближайшее время курс гривни будет стабильным, его колебания составят 10%, заявил Марченко.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что не видит особых рисков в части валютно-курсовой политики и стабильности валютно-курсовой в следующем году, также он уверен, что НБУ продолжит свою стабильную политику.

Источник

Минфин, курс гривни
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