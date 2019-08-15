Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Для того чтобы новое правительство вовремя подало проект государственного бюджета на 2020 год, Минфин и главные распорядители двигаются в соответствии с графиком бюджетного процесса… Минфин направил запросы в НБУ относительно того, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы (как известно, в соответствии с Бюджетным кодексом именно НБУ предоставляет МЭРТ этот показатель) и к МЭРТ относительно того, будут ли уточнения относительно других показателей", – написала Макарова в соцсети Facebook в среду, 15 августа.

Она отметила, что впредь нужно избегать повторения ситуации 2018-го и "особенно 2019 года", когда прогнозный курс - как среднегодовой, так и на конец года - значительно отличался от фактического. Такая ситуация влияет на недовыполнение доходов госбюджета.

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