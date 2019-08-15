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Минфин ожидает от НБУ уточненного прогноза курса гривни для формирования проекта госбюджета

15.08.2019 / 15:15
Минфин направил запросы в Национальный банк Украины (НБУ) относительно возможных уточнений прогноза курса валют на 2020-2022 гг. и ожидает таких уточнений для формирования проекта государственного бюджета.

Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Для того чтобы новое правительство вовремя подало проект государственного бюджета на 2020 год, Минфин и главные распорядители двигаются в соответствии с графиком бюджетного процесса… Минфин направил запросы в НБУ относительно того, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы (как известно, в соответствии с Бюджетным кодексом именно НБУ предоставляет МЭРТ этот показатель) и к МЭРТ относительно того, будут ли уточнения относительно других показателей", – написала Макарова в соцсети Facebook в среду, 15 августа.

Она отметила, что впредь нужно избегать повторения ситуации 2018-го и "особенно 2019 года", когда прогнозный курс - как среднегодовой, так и на конец года - значительно отличался от фактического. Такая ситуация влияет на недовыполнение доходов госбюджета.

Источник 

бюджет, НБУ, Минфин, курс гривни
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