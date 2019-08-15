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Кабмин внес изменения в механизм ПСО на рынке э/э

15.08.2019 / 14:23
Кабинет министров в среду, 14 августа, внес изменения в механизм функционирования специальных публичных обязательств (ПСО) на рынке электрической энергии.

Соответствующее решение проголосовано по сокращенной процедуре.

Изначально проект изменений ПСО не был включен в повестку заседания правительства на этот день. О намерении Кабмина принять соответствующие решение стало известно из выступления министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Он заявил: среди прочего, в среду будут внесены изменения в механизм ПСО, которые позволят снизить стоимость э/э для крупных промышленных потребителей.

В свою очередь представитель президента в Кабмине Андрей Герус, комментируя в ходе заседания данное решение, отметил, что оно было внесено в повестку дня (как п. 4.52) с голоса и без предварительной публикации для общественного обсуждения.

Кроме того, он акцентировал внимание, что, согласно закону "О рынке электрической энергии", постановления о ПСО должны быть направлены на рассмотрение правительства регулятором – Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"То, что мне сообщили из НКРЭКУЮ, – они категорически против такой версии ПСО, поскольку необходимо думать не только о крупных предприятиях, но и средних/мелких предприятиях, водоканалах", – сказал Герус.

Исходя из изложенного, представитель президента обратился к правительству с просьбой перенести рассмотрение и принятие данного вопроса. Однако п. 4.52 был среди прочих озвучен к принятию по сокращенной процедуре с доработкой в соответствии с законодательством.

Какие именно изменения были внесены в механизм функционирования ПСО, пока неизвестно.

Источник 

Кабмин, рынок электроэнергии, ПСО
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