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Кабмин ввел граничные цены на э/э, чтобы избежать роста тарифов

06.06.2019 / 15:19
Кабинет министров ввел граничные цены на электроэнергию, чтобы избежать возможного роста тарифов в связи с запуском нового рынка электроэнергии с 1 июля.

Такое решение было принято на заседании правительства 5 июня.

"В процессе внедрения (нового рынка электроэнергии – ред.) мы должны избавиться от нескольких вещей. Первое - ликвидировать Роттердамы с плюсами и минусами. Второе - не допустить рост цен на электроэнергию для населения и - внимание! - для промышленности, чтобы украинская промышленность была конкурентной", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабмин утвердил эти предложения с однодневной доработкой.

Правительство должно доработать механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором - НКРЭКУ.

Как заявили в НКРЭКУ 4 июня, применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой э/э для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%.

Напомним: Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

24 мая представительство Европейского Союза рекомендовало отложить внедрение нового рынка электрической энергии в Украине.

27 мая Европейский банк реконструкции и развития присоединился к другим международным партнерам в рекомендации отложить запуск нового рынка электроэнергии на некоторый срок с учетом того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

Ранее в ЕБРР также заявили, что не видят четкой картины, как будет работать новый оптовый рынок электрической энергии, запуск которого запланирован на 1 июля.

Всемирный банк поддерживает Закон Украины "О рынке электрической энергии", направленный на внедрение конкуренции на рынке электроэнергии, однако рекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября.

28 мая комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

СБУ предупредила об угрозе нацбезопасности в случае запуска нового рынка э/э с 1 июля.

30 мая в Инвестиционном Совете заявили об опасности запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля в условиях, когда гарантированный законом покупатель электроэнергии из возобновляемых источников не определен.

Как сообщалось ранее, с запуском нового энергорынка акциз на э/э будут уплачивать генкомпании, кроме "зеленых".

Источник

Кабмин, рынок электроэнергии
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