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Гройсман потребовал проверить формирование цены на газ в "Нафтогазе"

06.06.2019 / 10:44
Премьер-министр Владимир Гройсман потребовал проверить формирование цены на газ в Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Об этом он заявил на заседании правительства.

Так, глава правительства поручил ряду ведомств проверить формирование цены газа внутри НАК.

"Обратиться к Счетной палате, АМКУ, ГФС, Госаудиту и проверить формирование цены газа внутри "Нафтогаза". И если НАК не откроет документы, я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации формирования на газ. Я считаю, что все должны видеть, кто у кого покупает газ, и как он транспортируется", - подчеркнул премьер.

Напомним, цены на газ для населения в Украине повысились с 1 июня 2019 года, для промышленных потребителей - снизились.

НАК "Нафтогаз Украины" снизит цены на газ для населения в июле на 8%. Глава правления компании Андрей Коболев подчеркивал, что газ на международном рынке снова дешевеет, благодаря чему "Нафтогаз" в июне снизил цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%.

Добавим также, Гройсман предупредил новую власть, что попытки снижения тарифов на газ могут привести к серьезному кризису и разрыву международных договоров.

Источник

цена на газ, Гройсман
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