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Гройсман: цена газа для населения осенью расти не будет

09.07.2019 / 14:43
Премьер-министр Владимир Гройсман не видит объективных оснований для повышения цены на газ для населения.

Об этом глава Кабмина заявил в интервью телеканалу ICTV.

“Сейчас “Нафтогаз” закачивает газ по нынешним ценам. Эти цены - в нижней точке, поэтому они не могут быть повышены, поскольку запас газа (в хранилищах - ред.) на начало отопительного сезона будет сформирован в 20 млрд. куб м”, - отметил Владимир Гройсман.

По его словам, этого Украине вполне хватит для прохождения отопительного сезона.

Премьер подчеркнул, что не видит объективных оснований для повышения цены на газ. И добавил, что будет делать все, чтобы “монополисты придерживались стратегии снижения цен - и ни в коем случае не повышения”.

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газ, цена на газ, Гройсман
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