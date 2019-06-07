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Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых

07.06.2019 / 09:42
Правление Национального банка Украины решило сохранить учетную ставку на уровне 17,5% годовых.

"Это необходимо для страхования от инфляционных рисков, которые усилились с момента определения предыдущего решения в апреле ( о снижении ставки с 18%) и достижения цели 5% в следующем году", – говорится в сообщении НБУ на его сайте в четверг.

Согласно ему, ускорение инфляции в апреле до 8,8% в годовом измерении, что выше прогноза Национального банка Украины, и сохранение этой динамки в июле обусловлено, прежде всего, временными факторами.

"Фундаментальное инфляционное давление и в дальнейшем постепенно снижалось. Об этом свидетельствует замедление базовой инфляции в соответствии с прогнозом НБУ с начала года. Также медленно улучшались инфляционные ожидания", – говорится в релизе.

В то же время центробанк указывает на продолжение стремительного расширения внутреннего спроса. "Правление отметило, что расширение внутреннего спроса может сдерживать ослабление фундаментального инфляционного давления", – отмечается в сообщении. Регулятор уточняет, что в последнее время высокими темпами росли заработные платы, розничный товарооборот, строительство и промышленность.

"Также в последние недели усилилась волатильность на финансовых рынках", – говорится в релизе. Нацбанк считает, что такая волатильность связана с распространением в информационном пространстве спекуляций на тему внешнего государственного долга, откладыванием обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда до формирования нового правительства и дальнейшим усилением угроз для финансовой стабильности из-за судебных процессов.

По мнению центробанка, весомой остаются и остальные риски - как внешние, так и внутренние, на которые НБУ обращал внимание во время предыдущего решения по монетарной политике, в частности, в стране сохраняется неопределенность, которую традиционно вызывает период выборов.

Как говорится в релизе, среди внешних рисков не потеряли актуальности рецессия мировой экономики и снижение цен на сырьевых рынках, сохранение геополитического напряжения, в том числе через торговые конфликты, неопределенность относительно объемов транзита газа через Украину с 2020 года, течение военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

"Правление Национального банка по-прежнему предполагает, что цикл смягчения монетарной политики может продолжиться при условии ослабления инфляционных рисков и устойчивого улучшения инфляционных ожиданий", – подчеркивается в сообщении.

НБУ указывает, что возможное влияние на будущую ценовую динамику со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиление волатильности на финансовых рынках и других факторов, а также необходимые для их нивелирования меры монетарной политики будут учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ, который будет опубликован 25 июля 2019 года.

Следующее заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится 18 июля 2019 года в соответствии с утвержденным графиком.

Как сообщалось, НБУ с 26 апреля 2019 года снизил учетную ставку до 17,5% с 18%.

Источник

НБУ, инфляция
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