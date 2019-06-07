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Рада утвердила закон, необходимый для "промышленного безвиза" с ЕС

07.06.2019 / 13:19
ВР приняла законопроект, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению АСАА.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, принятие которого является условием ЕС для начала официальной процедуры оценки готовности Украины к заключению Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), то есть так называемого "промышленного безвиза" с ЕС.

За принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации актов законодательства ЕС в сфере технического регулирования" проголосовали 230 депутатов.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его главной целью является надлежащее применение законодательных актов, регулирующих вопросы разработки, принятия и применения технических регламентов и предусмотренных ими процедур оценки соответствия.

Кроме того, цель закона – адаптация национального законодательства в части технических регламентов и оценки соответствия законодательству Европейского Союза и избежание дополнительного или лишнего регуляторного бремени на хозяйствующие субъекты.

Соглашение АСАА - это признание эквивалентности системы технического регулирования и оценки соответствия европейской, что позволило бы производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя (резидента ЕС), который может держать этот сертификат.

По оценкам экспертов, потенциально это соглашение может охватить до пятой части украинского экспорта в ЕС, прежде всего продукцию машиностроения.

Источник

Рада, АСАА, промышленный безвиз
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