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Кабмин: "Нафтогаз" должен снизить цену на газ для населения еще почти на гривню

07.06.2019 / 15:32
НАК "Нафтогаз Украины" во исполнение принятого правительством постановления должен уменьшить определенную им на июнь 2019 года цену газа для населения в 6299 гривень за 1000 кубометров на 800-900 гривень.

Об этом заявил вице-премьер Владимир Кистион, передает пресс-служба правительства.

"Правительство также создало межведомственную группу для проверки формулы установления цены газа со стороны "Нафтогаза"… Будем исследовать вместе с депутатами фактические расходы "Нафтогаза" на природный газ для нужд населения", – заявил вице-премьер.

Кистион напомнил, что в связи с наметившимся весной в Европе снижением цен на газ, правительство наработало решение, поддерживаемое Международным валютным фондом, и обязал "Нафтогаз" продавать и населению газ дешевле.

"Монополист вместо того, чтобы … снизить цену, без каких-либо экономических аргументов, что противоречит рыночному тренду на понижение, поднял цены для промышленности. Это стало причиной увеличения цены на газ в июне для населения", – написал вице-премьер.

Он отметил, что новое решение Кабмина делает невозможным спекуляции "Нафтогаза" с ценами на газ, и с июня НАК обязан продавать для населения газ по цене, которая является самой низкой на одной из четырех площадок.

Как уточнил Кистион, первая из них – Минэкономразвития: средняя таможенная стоимость импортируемого газа, ожидаемая с мая, составляет 5600-5700 грн за 1000 куб м без НДС, вторая – Украинская энергетическая биржа, где газ на июнь продавался по цене 5554 грн за 1000 куб м.

Третий индикатор – Нафтогаз: газ для промышленности по предоплате, цена на который на июнь была установлена на уровне 5804 грн за 1000 куб м, четвертый - цена ПСО (поставок по спецобязательтвам): на июнь рассчитана как 7185 грн за 1000 куб м.

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Кабмин, газ, Нафтогаз
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