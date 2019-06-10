В Приватбанке посчитали потери от оккупации Крыма

Об этом в интервью "НВ.Бизнес" сказала заместитель главы правления банка Галина Пахачук.

"Отдельный кейс Гаага — инвестиционный арбитраж против России. Банк уже выиграл дело по сути, в феврале 2019 вынесено промежуточное решение, теперь мы переходим к завершению процесса и оценке экономических убытков, которые были нанесены Россией", - сказала она.

По словам заместителя главы правления банка, иск подан на сумму свыше 1 млрд долларов.

"Но, если в целом оценить потери, то я считаю, что банк потерял более 9 млрд долларов — это валютная позиция, это кредиты. (После публикации в Приватбанке уточнили, что сумма 9 млрд долларов— это потери в Крыму и долги связанные с бывшими собственниками — Ред.)", - подытожила она.

Как сообщалось, в иске Приватбанка против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в США, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 миллиардов долларов через кипрские компании.

В случае, если юристы Приватбанка докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

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