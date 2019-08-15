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Герус говорит, что с ценами на электричество должны разобраться правоохранители

15.08.2019 / 10:14
Повышение тарифов на электроэнергию требует вмешательства правоохранительных и антимонопольных органов.

Об этом после заседания правительства сказал журналистам представитель Президента в правительстве Андрей Герус.

"О рынке электроэнергии - очевидно, что у нас произошел очень существенный рост цены электроэнергии, эта проблема касается всех. Кто на этом заработал? Вся генерация, ведь дороже стали продавать и тепловая генерация, и другие компании. Для населения, на первый взгляд, ничего не изменилось, но население потребляет лишь 25%. Еще 75% потребляют небытовые потребители. Состоится просто подорожание товаров и услуг - за все это заплатит население", - сказал Герус.

По его мнению, повышение цены на электроэнергию требует реакции со стороны правоохранительных и антимонопольных органов.

"Это абсурдная ситуация, когда вся экономика оказывается в очень сложных условиях, чтобы кто-то мог заработать", - выразил мнение Герус.

Напомним, с 1 июля 2019 года в Украине функционирует рынок электроэнергии. Электроэнергия продается в четырех рыночных сегментах: рынок двусторонних договоров (РДД, крупнейший сегмент), рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок и балансирующий рынок.

По данным Укрэнерго, пока тепловая генерация пытается продавать как можно больше электроэнергии в дорогом сегодня сегменте - балансирующем рынке. Причина - установленные ценовые ограничения в ночные часы на «рынке на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке слишком низкие (959,12 грн за 1 МВт-ч.) и не выгодные для тепловой генерации. Поэтому ТЭС не заинтересованы продавать электроэнергию в этих сегментах, особенно ночью.

Другим фактором подорожания электроэнергии для промышленности является то, что сегодня в самом дешевом сегменте нового рынка - рынке двусторонних договоров - ограничены возможности крупнейшего производителя ГП «НАЭК «Энергоатом» продавать дешевую электроэнергию.

В середине июня Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №483 от 5 июня о возложении специальных обязанностей по поставке электроэнергии и обязал Энергоатом продавать до 90% своей электроэнергии по цене, установленной в апреле-мае.

Если бы Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом" получило возможность продавать электроэнергию на конкурентном рынке, вместо обязательства 90% ресурса продавать по заниженным ценам на аукционе, цена электроэнергии для промышленных потребителей в Украине могла бы снизиться минимум на 30%, утверждал в июле президент компании Юрий Недашковский.

24 июля Премьер-министр Владимир Гройссман заявлял, что Кабинет министров проведет проверку стоимости электроэнергии для промышленных потребителей.

Правительство 14 августа поручило Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и Министерству энергетики и угольной промышленности принять нормативно-правовые акты, которые приведут к снижению тарифов на электроэнергию.

Во время заседания Кабмина представитель Президента в правительстве Андрей Герус заявил, что получает обращения от промышленных потребителей об увеличении цены на электроэнергию на 23%. По его словам, это наибольшее разовое повышение цены.

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цена, электричество, Герус, элетроэнергия
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