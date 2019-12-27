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Премьер: я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление

27.12.2019 / 10:17
Укрепление курса гривни, происходящее в последнее время, отражает растущий спрос на национальную валюту, имеет свои плюсы и минусы, и не стоит расценивать его как негативное явление.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Я бы не стал говорить, что укрепление гривни - это негативное явление… Существующие тенденции показывают нам, что если экономика будет расти (а на самом деле это именно то, чего мы ожидаем, над чем будем работать), то, конечно, в нормальных условиях гривня будет укрепляться", – сказал он в эфире телеканала "Украина24".

Премьер назвал среди преимуществ повышения курса гривни, в частности, рост зарплат в долларовом выражении, удешевление инвестиционного импорта, тогда как негативно подорожание нацвалюты влияет на экспортеров и бюджет.

Гончарук не стал прогнозировать курс в первые месяцы нового года, отметив, что это больше прерогатива Национального банка.

В то же время он сообщил, что ориентировочно по итогам февраля будет ставиться вопрос о корректировке макропрогноза на 2020 год и внесении соответствующих изменений в госбюджет.

"В условиях, когда активно меняются макроэкономические условия, конечно, бюджет будет пересматриваться. Это нормальный процесс. Очевидно, что уже в первых месяцах мы получим новый макропрогноз. Будем садиться со специалистами Национального банка и планировать, каким образом нам реагировать на то, что происходит", - сказал премьер.

Источник 

гривня, курс гривни, Гончарук
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