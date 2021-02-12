Войти | Зарегистрироваться
10:22

понедельник,
15 февраля
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

"Нужен больший прогресс": миссия МВФ завершила работу

15.02.2021 / 09:43
Миссия МВФ завершила работу в Украине, отметив, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

Сообщается, что в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, является частью поддержанной соглашением стенд-бай программы действий власти.

Дискуссии фокусировались на усилении управления НБУ; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства и мероприятий в секторе энергетики.

"Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - резюмировал результаты работы постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман.

Напомним: чтобы завершить обзор и приблизиться к решению о продолжении финансирования по текущей программе stand-by, миссия МВФ должна определить политику экономического развития в Украине и проведения реформ.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что работа миссии МВФ в Украине продлена на 7-10 дней, по его словам, поступление средств от Фонда - "больше вопрос технический".

Аналитики инвестбанка JP Morgan ожидают, что staff-level agreement между Украиной и МВФ может быть заключен по итогам миссии Фонда в январе, но выплата средств в январе-марте этого года маловероятна.

Украина все еще может получить транш от МВФ в 1 квартале 2021 года, несмотря на введение госрегулирования цен на газ, однако более консервативный сценарий предполагает получение транша в апреле-июне 2021 года, говорится в прогнозе аналитиков Bank of America

Правительство провело встречу с Международным валютным фондом, премьер заявил о необходимости поиска компромисса по тарифам на газ.

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.

Источник

МВФ, миссия МВФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 февраля
14 февраля
13 февраля
12 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.