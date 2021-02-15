В Минэнерго не знают сколько газа в хранилищах

Об этом заявил в интервью Радио Свобода исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

"Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа "Нафтогазу" в подземках. Мало того, там тоже два режима - таможенный и не таможенный состав. И этой информации нет.

Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказали, что "Нафтогаз" даже Минэнергетики не предоставляет такие данные", - сказал Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" в госсобственности для того, чтобы он работал там, где рынок сам по себе не работает эффективно.

"Например, обеспечивал безопасность поставок газа. А для этого мы должны видеть, например, сколько у самого "Нафтогаза" в подземке газа. Мало того, мы даже должны видеть, которая, например, себестоимость этого газа в подземк ", - добавил и.о. министра.

Напоминаем: запас природного газа в Украине на начало 2021 года составляет 23,5 миллиарда кубометров, что на 25% превышает прошлогодние запасы.

В ноябре 2020, в украинских подземных хранилищах газа накопили рекордный запас газа за последние 10 лет - 28,3 млрд кубометров, сейчас газохранилища поочередно завершают нейтральный период и переходят в режим отбора природного газа из ПХГ.

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