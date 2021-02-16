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Фиксированная цена на газ для для населения будет действовать до конца марта – Офис Зеленского

16.02.2021 / 09:03
Фиксированная цена на газ для для населения будет действовать до конца марта – Офис Зеленского
Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что фиксированная цена на газ для населения в 6,99 грн за кубомер будет действовать до конца марта этого года.

Об этом она сказала во время форума Ukraine30, передает "Интерфакс-Украина".

"После этого мы вернемся к состоянию нормального функционирования рынка", - рассказала Свириденко.

Она добавила, что перед Минэнерго стоит задача разработать более системные решения, чтобы подобных ограничений не было в следующем году.

"Свириденко отметила, что необходимо более системно посмотреть на работу госрегуляторов, усилить борьбу с создаваемыми монополистами барьерами и создать единую базу потребителей услуг, чтобы те, кто нуждаются, могли получать адресную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним: НАК "Нафтогаз" поднял цену на газ для поставщиков тепла в январе с 6,1 грн до 7,33 грн за кубометр в рамках возложенных специальных обязанностей (ПСО).

Правительство подписало меморандум с местными властями относительно тарифов на тепло и горячую воду, до конца отопительного сезона они повышаться не будут.

Меморандум в частности предусматривает, что предприятия теплоснабжения гарантированно получать газ для производства тепла и поставки его в дома украинцев на протяжении всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсации разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

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газ, цена газа
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