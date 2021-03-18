В Украине возобновят оформление, выдачу и перерегистрацию оружия

Об этом заявил председатель Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Клименко: "18 марта восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия.

Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины".

Клименко добавил, срок проведения служебного расследования, на которое приостановили рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

Он сообщил, что полиция планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия, а сами полномочия для оформления документов на получение или продление разрешений на оружие хотят передать в сервисные центры МВД.

Также, по его словам, создадут Единую базу данных зарегистрированного оружия. На все эти процессы должно уйти несколько месяцев.

Напомним: 1 марта в Нацполиции сообщили, что в Украине через коррупционную схему расформирован все подразделения полиции по контролю над оборотом оружия, а личные дела всех владельцев оружия проверят на законность получения разрешения.

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