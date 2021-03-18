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Предстоятель УПЦ назвал отмену Крестного хода в Киеве духовным испытанием

18.03.2021 / 18:49
Предстоятель УПЦ назвал отмену Крестного хода в Киеве духовным испытанием
Источник: Центр информации УПЦ
Предстоятель поблагодарил духовенство и верующих Киевской епархии «за духовный подъем и ответственность» при подготовке Крестного хода в Киеве и призвал на всех Божье благословение

Крестный ход верующих Украинской Православной Церкви в Киеве переносится на более благоприятное время из-за дополнительных карантинных ограничений, вступающих в силу в столице с 20 марта.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в официальном заявлении Предстоятеля.

«Поддерживая столичную власть в стремлении скорейшего улучшения эпидемической ситуации и поднося об этом молитву Милосердному Богу, мы переносим проведения крестного хода на другое, более благоприятное время. Воспринимаем эту ситуацию как наше духовное испытание. Усилим пост, покаемся в грехах и принесем достойные плоды покаяния для того, чтобы Господь исцелил наши телесные и душевные немощи», - отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель поблагодарил духовенство и верующих Киевской епархии «за духовный подъем и ответственность» при подготовке Крестного хода в Киеве и призвал на всех Божье благословение.

Как сообщалось ранее, 21 марта, в Неделю Торжества Православия во всех епархиальных центрах Украинской Православной Церкви были запланированы крестные ходы и молитвенные стояния.

Мэр Киева Виталий Кличко 18 марта заявил о введении строгих карантинных ограничений с 20 марта до 9 апреля.

В зависимости от эпидемиологической ситуации решение о проведении Крестных ходов в других областях будет приниматься каждой епархией отдельно.

По данным на 18 марта, анонсировано проведение Крестных ходов в день Торжества Православия в Запорожье, Харькове, Черкассах, Ровно, Кропивницком, Днепре и других городах.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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