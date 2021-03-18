Митрополит Антоний рассказал, чему можно научиться на примере жизни святителя Луки Крымского

Святитель и исповедник Лука Крымский - яркий пример истинного служения Богу в годы гонений Церкви.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В сложные времена для Церкви важным и укрепляющим является пример тех христиан, которые несли свой мученический подвиг во времена гонений. Особенно близкими для многих стали новомученики и исповедники, пострадавшие во времена советских гонений. Сегодняшние притеснения верующих и священнослужителей перекликаются с методами советских времен. Горький опыт ничему не учит. Люди не перестают сражаться с Богом по глупости и гордыне. Одним из ярких примеров истинного служения Богу является святитель Лука Крымский, дух которого не сломили ни ссылки, ни угрозы, ни клевета», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что испытания «только укрепили его веру, а запугивания не заставили отказаться от обетов, данных Богу, отречься от Истины и Церкви».

Управделами УПЦ привел примеры из жизни святителя Луки, который несмотря на опасности и угрозу жизни, продолжал с усердием трудиться на ниве Христовой.

Архиепископ Лука писал рапорты о ситуации в Симферопольской епархии, где указывал на нарушения прав верующих и духовенства: закрытие сельских церквей, изгнание священников из их домов, в которых они проживали долгие годы, запугивания верующих.

«Он (архиепископ Лука - ред.) открыто говорил о происходящих гонениях на Церковь и духовенство, о невинно пострадавших священниках, о духовном значении испытаний, сравнивая их с естественным отбором в природе: «В религиозной области, в мире духовном тоже происходит отбор, но этот отбор является Божественным, неверующие отбрасываются, а все верующие сплачиваются в единое стадо. Хотя оно и малое теперь, но зато сильное и крепкое…», - процитировал митрополит Антоний слова святителя.

Владыка Антоний напомнил, что сегодня люди продолжают сражаться с Богом и Его Церковью, но уже под другими лозунгами и масками.

«Отбирают и грабят храмы, выгоняют священников, запугивают верующих, клевещут на духовенство, и все это прикрывается «благими» намерениями. Известно множество грустных и трагических историй, связанных с судьбами гонителей и предателей Церкви. Все они плохо закончили. Нужно удаляться, избегать тех, кто отделился от Церкви: такой человек развратился и сам себя осудил. Ему - кто выступает против служителей Христа, кто не признает Его духовенство и весь народ -кажется, что он пребывает с Христом? Нет, такой человек поднимает руки на Церковь, он борется против домостроительства Бога, предупреждал священномученик Киприан Карфагенский», - подытожил митрополит Антоний.