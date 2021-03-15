Во Франции более 5 млн человек получили первую дозу вакцины от коронавируса

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министерство здравоохранения заявило, что 241 814 человек получили первую дозу вакцины в субботу, а в целом таких людей уже 5 061 738 или 7,6% населения. Две дозы вакцины получили 2236066 человек.

Франция сообщила о 29 759 новых случаев COVID-19 за последние сутки против 25 229 в предыдущий день.

Количество людей, умерших от вируса в больницах, выросло на 169 до общего количества 64978, тогда как количество людей в отделениях интенсивной терапии выросло на 37 до 4070.

Франция занимает шестое по количеству случаев заболевания COVID-19 в мире, сразу после Великобритании.

Напомним, лидеры пяти стран ЕС призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения "справедливого" распределения вакцин в блоке, настаивая, что при существующей системе к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины распределяются неравномерно, а контракты с компаниями на поставку были заключены недостаточно прозрачно.

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