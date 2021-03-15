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"Карантинные" протесты в Германии закончились столкновениями с полицией - есть раненые

15.03.2021 / 16:48
Несмотря на запрет, 13 марта тысячи людей по всей Германии вышли на улицы против ограничений на фоне пандемии.

Об этом сообщает издание Welt.

В Дрездене, несмотря на запрет Высшего административного суда Саксонии, более 1000 человек собрались у ландтага, некоторые вели себя агрессивно, ранения получили 12 стражей порядка. Было зарегистрировано 47 уголовных преступлений, в том числе девять по фактам нападений на стражей порядка, а также несколько за нарушение закона об оружии и 943 административных правонарушения.

Демонстрации, участники которых прибегали к насилию, прошли и в других городах страны. В Штутгарте, где в акции приняли участие около 1500 человек, было совершено нападение на представителей СМИ.

В Мюнхене полиция разогнала демонстрацию, поскольку ее участники не придерживались необходимых требований.

По данным полиции, около 2000 человек протестовали против ограничений в Дюссельдорфе.

В Берлине полиция насчитала до 1000 демонстрантов, сотни - в Киле, Ганновере, Эрфурте, Котбусе и Потсдаме.

С 1 марта в Германии начались незначительные послабления локдауна, в частности, открылись парикмахерские, магазины садоводства, некоторые магазины розничной торговли при заказе времени посещения для совершения покупок. При этом в последние дни в стране неуклонно растет число новых заболеваний. В течение субботы Институт Роберта Коха насчитал 10 790 таких случаев, что на 2687 больше, чем в тот же день неделю назад.

Источник

коронавирус, Германия, "Карантинные" протесты
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