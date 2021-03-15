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Пять стран ЕС пожаловались на несправедливое распределение вакцин

15.03.2021 / 17:19
Лидеры пяти стран ЕС призвали к переговорам на высшем уровне для обеспечения "справедливого" распределения вакцин в блоке, настаивая, что при существующей системе к лету страны-члены окажутся в очень неравной ситуации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Совместное письмо от лидеров Австрии, Латвии, Чехии, Словении и Болгарии появилось 13 марта и адресованное президенту Евросовета Шарлю Мишелю и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Лидеры настаивают, что "нынешняя система продолжит создавать и углублять большое неравенство между странами-членами до лета, и некоторые смогут достичь коллективного иммунитета за несколько недель, тогда как другие будут отставать".

Они призывают руководство блока как можно скорее созвать обсуждение по этому поводу.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины распределяются неравномерно, а контракты с компаниями на поставку были заключены недостаточно прозрачно.

По его словам, Нидерланды и Дания получили гораздо больше доз относительно количества населения, чем некоторые другие страны, например, Болгария и Хорватия.

По данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний на 13 марта, скорее всего вакцинация продвигается в таких странах как Мальта, Финляндия, Дания, Венгрия и Ирландия. Больше всего отстают Латвия, Болгария и Хорватия.

Напомним, на днях регулятор ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса - компании Janssen, которая принадлежит американской Johnson & Johnson, в дополнение к BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Также ряд стран ЕС временно остановили использование вакцины AstraZeneca за сообщений из Дании о развитии тромбов у некоторых вакцинированных. Регулятор ЕС в своем комментарии заявил, что не видит причин останавливать вакцинацию.

Источник

коронавирус, вакцина, ЕС
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