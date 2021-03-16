Франция, Италия и Германия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca

"Принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca", - сказал Макрон на пресс-конференции.

Он отметил, что это "мера предосторожности". Французский лидер выразил надежду, что в скором времени удастся возобновить применение этого препарата, если "оценка Европейского агентства лекарственных средств (EMA) позволит это сделать".

Приостановить применение вакцины от AstraZeneca 15 марта решила и Италия. Итальянское агентство по лекарственным препаратам (AIFA) пояснило, что это - временная мера, которая будет действовать на всей территории страны.

На прошлой неделе в Италии остановили использование лишь отдельных партий этой вакцины после случаев смерти людей, которым сделали прививку.

Германия прекращает использовать вакцину производства AstraZeneсa в качестве меры предосторожности, сообщил в понедельник телеканал Welt со ссылкой на сообщение Минздрава ФРГ.

По информации телеканала, решение приняло правительство Германии на основании рекомендаций специалистов из института имени Пауля Эрлиха. Ранее появлялись сообщения о возникновении тромбов в венах у пациентов, которые получали прививку препаратом.

Теперь EMA будет решать, "как и когда результаты новых исследований повлияют на допуск препарата на рынок", цитирует телеканал представителя Минздрава ФРГ.

О решении приостановить применение данной вакцины в понедельник также объявили Нидерланды.

Накануне сообщалось, что Дания, Норвегия, Таиланд и Болгария приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.

Позднее EMA уведомило, что вакцинация препаратом AstraZeneca не повышает риск возникновения тромбов и применение вакцины можно продолжать. С аналогичным сообщением выступило министерство здравоохранения Канады.

Власти ЕС в конце января приняли решение допустить на рынок Евросоюза вакцину разработки компании AstraZeneca. Однако ранее специалисты в некоторых странах пришли к выводу, что вакцина этой компании годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный, неопасный для здоровья вирус и ген коронавируса нового типа.

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