AstraZeneca возобновляет клинические испытания вакцины от коронавируса

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times.

AstraZeneca получила разрешение возобновить клинические испытания потенциальной вакцины от коронавируса после того, как приостановила их в связи с болезнью одного из волонтеров-участников в Британии. Симптомы потенциально могли быть вызваны побочным эффектом от вакцины.

Изучение обстоятельств комитетом по безопасности и национальным регулятором показало, что исследования безопасно продолжать дальше.

10 сентября один из топ-чиновников компании Паскаль Сорио говорил, что вакцина может быть готова "к концу этого - началу следующего года", если перерыв в исследованиях не затянется.

В настоящее время потенциальную вакцину AZD1222 испытали на себе уже 18 000 волонтеров в Великобритании, США, ЮАР и Бразилии.

К финальной стадии исследований Оксфорд и AstraZeneca хотят привлечь до 50 000 волонтеров и добавить в страны-участницы Японию и Россию.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, которые заявили об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19.

30 миллионов доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Великобритания, а Еврокомиссия - 300 миллионов доз.

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