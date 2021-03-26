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AstraZeneca официально подтвердила эффективность своей вакцины на уровне 76%

26.03.2021 / 13:43
Британско-шведский производитель медпрепаратов компания AstraZeneca подтвердила эффективность своей вакцины от COVID-19 на уровне 76%, учитывая результаты последних исследований, в том числе проведенных в США.

Об этом говорится в официальном сообщении компании, обнародованном в ночь на 25 марта.

«Положительные результаты, которые показали высокий уровень первичного анализа испытания фазы III AZD1222 в США, подтвердили эффективность вакцины, соответствующей предварительно определенном промежуточном анализа, объявленном в понедельник, 22 марта 2021 года», - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что, по последним данным, вакцина AstraZeneca от коронавирусной болезни эффективна на 76% против симптоматического COVID-19, а также на 100% против тяжелых или критических заболеваний и госпитализации. Причем для людей старше 65 лет эффективность вакцины составляет 85%.

Напомним: во вторник, 23 марта, Европейский фармацевтический гигант, компания AstraZeneca пообещала обнародовать последнюю информацию об испытаниях своей вакцины после претензий со стороны независимой комиссии в США о предоставлении устаревших данных.

Ранее совет экспертов, занимающийся рассмотрением данных по вакцине AstraZeneca, выразил обеспокоенность Национального института аллергии и инфекционных заболеваний при Минздраве США, указав, что данные, которые опубликовала компания AstraZeneca касательно проведения испытаний своей вакцины, могут быть устаревшими. Компания утверждала, что ее вакцина оказалась на 79% эффективной в противодействии симптомам COVID-19 и на 100% эффективной для предотвращения серьезных заболеваний.

Источник

коронавирус, вакцина, AstraZeneca
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