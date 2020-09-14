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В США бушует почти 100 лесных пожаров: число жертв увеличилось

14.09.2020 / 16:15
В результате лесных пожаров в США погибли по меньшей мере 28 человек.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что девятнадцать человек погибли в Калифорнии, еще восемь в штате Вашингтон и один - в Орегоне. Среди жертв есть дети, в частности годовалый мальчик в Вашингтоне.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, на западе страны в субботу произошло 97 крупных пожаров, в том числе 12 в Айдахо и девять в Монтане.

Всего в течение последних недель вследствие пожаров в США сгорели 1,9 млн га - площадь больше Коннектикута и немного меньше Уэльса.

Как сообщалось, уже три недели в западных штатах США - Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне - бушуют лесные пожары.

Стихия, которой способствует засушливая погода, разрушила тысячи домов, десятки людей пропали без вести.

Источник

США, лесные пожары
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