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Вакцина AstraZeneca не связана с образованием тромбов - ВОЗ

17.03.2021 / 10:54
Во Всемирной организации здравоохранения заявили об отсутствии задокументированных смертей вследствие прививок вакциной AstraZeneca, а также связи между препаратом и образованием тромбов.

Об этом сообщает издание Reuters, которое цитирует главную научную сотрудницу ВОЗ Сумия Сваминатан

Прямая речь: "Мы не хотим, чтобы люди паниковали".

В ВОЗ уверяют, что несмотря на то, что страны начали отказываться от вакцины AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов, в мире не зафиксировали ни одного смертельного случая в результате вакцинации против COVID-19.

Напомним: Фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

Ирландия, Нидерланды, Германия, Италия, Франция, Испания и Индонезия временно остановили использование вакцины от коронавируса, разработанной Университетом Оксфорд и компанией AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам не подтвердило связь случаев тромбоза с вакцинацией от COVID-19 вакциной AstraZeneca (Covishield).

Источник

коронавирус, вакцина, ВОЗ, тромбоз
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