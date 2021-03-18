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Интервал между двумя прививками CoviShield увеличили до 90 дней

18.03.2021 / 10:54
По рекомендациям Национальной технической группы экспертов Министерство здравоохранения увеличило интервал между прививками иммунобиологических препаратов CoviShield с 28 дней до 90 дней.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко

Прямая речь: "Учитывая позицию НТГЭИ (Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики – ред.) и результаты международных исследований оперативным штабом МОЗ было принято решение, что для достижения максимального уровня иммунной защиты при вакцине от Oxford/AstraZeneca (ChAdOx1 nCov-19 Cоrona Virus (рекомбинированная)), производства Serum Institute of India и SK Bioscience, целесообразно увеличить начальный интервал между дозами.

Это не противоречит инструкции производителя, которая предусматривает такой интервал в рамках 4-12 недель".

Обсуждать целесообразности увеличения срока начали после того, как 6 марта 2021 в журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности однодозной схемы вакцинации с введением второй, ревакцинальной, дозы через 12 недель.

Раньше промежуточными результатами четырех рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в Бразилии, Южной Африке и Великобритании, для быстрого достижения наибольшей пользы для здоровья правительство Великобритании приняло политику введения как можно большего количества первых доз и отсрочки второй дозы вакцины ChAdOx1 nCoV-19 до 12 недель после введения первой дозы.

По словам Ляшко, при анализе данных клинических исследований эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляла 76,0% с 22 по 90 день, и уровень антител сохранялся в течение этого периода с минимальным снижением.

При стратегии иммунизации с большим интервалом эффективность вакцины была значительно выше: 81,3% после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше.

По результатам этой публикации увеличить до 12 недель интервалы между первой и второй дозой рекомендовали своим министерствам также эксперты Канады, Германии, Франции.

По словам Ляшко, внедрение этой рекомендации потребует от Минздрава Украины незначительной корректировки подходов к проведению прививочной кампании на первых этапах.

На 17 марта запланировано селекторное совещание с регионами для разъяснения деталей внедрения указанной рекомендации.

При этом 16 марта один человек в Украине уже получил вторую дозу вакцины CoviShield для полноценной прививки против COVID-19.

Напомним: иностранные СМИ сообщали, что по состоянию на 8 марта было известно о 37 серьезных реакциях на вакцину "AstraZeneca": 15 случаев тромбоэмболии легочной артерии и 22 случая тромбоза глубоких вен после вакцинации в Евросоюзе и Великобритании.

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca не нашла доказательств образования тромбов от их вакцины.

Индонезия и ряд государств ЕС приостановили вакцинацию препаратом от AstraZeneca с предохранительной целью. Среди них: Швеция, Дания, Германия, Франция, Италия, Испания, Словения, Латвия.

В то же время Польша не стала отказываться от этой вакцины. Не хотят прекращать использование "AstraZeneca" Канада и Великобритания (хотя Ирландия приостановила вакцинацию ею).

Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока не существует ни одной доказанной связи между вакцинацией и побочными эффектам. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило то же самое. 18 марта оно проведет спецзаседание по этому поводу.

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коронавирус, прививка, вакцинация
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