Шмыгаль призвал местные власти усиливать карантинные ограничения при необходимости

"В Украине продолжает работать адаптивный карантин, а это значит, что местные власти вправе усиливать карантинные ограничения. Поэтому я призываю местных руководителей не ждать указаний, а принимать необходимые решения. Видите увеличение больных, видите увеличение госпитализации – вводите дополнительные ограничения", - сказал Шмыгаль на заседании правительства 17 марта.

Премьер отметил, что если все будут соблюдать противоэпидемиологические ограничения и сокращать социальные контакты, то новый локдаун вводить не будет необходимости.

В то же время, если большинство областей перейдет в "красную" зону, то правительство будет вынуждено ограничения усилить.

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