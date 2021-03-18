Нардепам передали проект закона об отмене Харьковских соглашений

Об этом свидетельствует проект закона №0095 на сайте парламента – "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины"

Инициаторами законопроекта значатся нардепы фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

12 марта проект закона поступил в Верховную Раду и на рассмотрение руководства парламента, 15 марта его направили на рассмотрение профильного комитета, а 16 марта предоставили для ознакомления всем парламентариям.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что 28 января 2021 года Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генерального прокурора объявило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу подозрение в государственной измене за подписание 21 апреля 2010 года соглашения с Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет после 28 мая 2017 года в обмен на скидку на газ.

Виктора Януковича подозревают, в частности, в том, что он, по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, оказал тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В результате "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и вывод с территории Украины. Это позволило России захватить Крым в 2014 году.

11 марта 2021 года состоялось заседание СНБО, по результатам которого Службе безопасности Украины поручили выяснить обстоятельства голосования в Верховной Раде за ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году и не было ли в действиях нардепов признаков государственной измены.

Поэтому Верховной Раде предлагают денонсировать соглашение по ЧФ РФ как противоречащее национальным интересам Украины.

Напомним, соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове 21 апреля 2010 года, Верховная Рада ратифицировала его 27 апреля 2010 года.

Это соглашение Россия денонсировала в одностороннем порядке решением Госдумы от 31 марта 2014 года, которое президент РФ Владимир Путин подписал 2 апреля того года.

28 января 2021 года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении президенту-беглецу Виктору Януковичу в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений", тогда как Янукович с 2014 скрывается в России.

11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополь", а также поручил проверить, не было ли государственной изменой в ратификации 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование возможной государственной измены в связи с Харьковскими соглашениями и 16 марта провела обыски в структурах, которые были привлечены к их подготовке и ратификации: Верховной Раде, СНБО, Министерстве иностранных дел, Кабинете министров.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков высказал сомнение относительно привлечение бывших нардепов к ответственности за Харьковские соглашения.

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