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COVID-19: почти все области Украины стали "оранжевыми"

18.03.2021 / 12:18
В Украине 16 регионов и столица оказались в "оранжевой" зоне по показателям распространения коронавируса, 4 области - "желтые", столько же "красных".

Об этом сообщает Минздрав

Лишь 4 области Украины остались в "желтой" зоне распространения коронавируса: Днепропетровская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская.

4 области по-прежнему остаются "красными". Речь идет о Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой областях.

Остальные регионы Украины оказались в "оранжевой" зоне.

16 марта в "оранжевой" зоне было всего 10 регионов.

Напомним, за сутки 16 марта в Украине госпитализировать почти 5 тысяч людей с коронавирусом или подозрением на заболевание.

В некоторых регионах разворачивают дополнительные госпитали и выделяют новые места для больных COVID-19.

Также городские власти в отдельных регионах рассматривает усиление карантина. В частности, во Львове.

16 марта мэр Киева Виталий Кличко попросил правительство усилить карантин для "оранжевых" зон. По его словам, ситуация в Киеве приближается к критической, мест в больницах не хватает.

Источник

коронавирус, карантин
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