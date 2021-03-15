Китай упростит въезд для иностранцев, привитых его вакцинами от COVID

Об этом говорится в сообщении на сайте офиса уполномоченного МИД Китая в Гонконге.

Сообщается, что послабления будут касаться тех, кто въезжает в Китай через Гонконг. Кроме того, Китай расширил список претендентов на визы по гуманитарным обстоятельствам. В частности, иностранные члены семей китайских граждан могут подать заявление на воссоединение с семьей и уход за родственниками.

Послабления касаются только тех, кто получил две дозы вакцины, произведенной в Китае, либо одну дозу, но не позже, чем за 14 дней до подачи заявления, а также имеет сертификат о вакцинации. Таким людям не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID и заполнять декларацию.

Напомним, на этой неделе Украина одобрила вакцину китайской компании Sinovac. Также вакцина одобрена для применения в Турции, Венгрии, Сербии, Аргентине, Венесуэле и других странах.

Партия вакцины Sinovac прибудет в Украину до конца марта 2021 года. Первые поставки будут насчитывать 700 тысяч доз.

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